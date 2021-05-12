أحمد حسن: هناك قلق على الأهلي قبل مواجهة صنداونز

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال أحمد حسن، لاعب الأهلي والزمالك السابق، إنه هناك قلق على الأهلي قبل مباراة صنداونز بدوري أبطال افريقيا.

ويتأهب الأهلي لمواجهة صنداونز في ذهاب الدور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم السبت المقبل على ملعب الأهلي we السلام.

وأضاف أحمد حسن من خلال تصريحات لإذاعة الشباب والرياضة: "هناك قلق على الأهلي قبل مباراة صنداونز، لكن الأهلي قد على التحول والفصل بين البطولات."

وأكمل: "الأهلي لم يظهر بأفضل شكل في مباريات الدوري الأخيرة، وكان أخرها مباراة القمة أمام الزمالك، هناك تراجع في مستوى النادي الأهلي."

واختتم: "لكن لدينا ثقة كبيرة في لاعبي النادي الأهلي وأنهم قادرون على الفصل بين البطولات والتركيز."