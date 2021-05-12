الهلال يفقد نجم جديد قبل مواجهة الباطن، ومورايس حائر بين كنو والفرج

أنهى فريق الهلال استعداده لمواجهة الباطن لحساب الجولة 27 من الدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين“.

وتأكد غياب لاعب الوسط عبدالله عطيف عن مواجهة الباطن بعد غد، في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، إثر إصابته في العضلة الخلفية.

بينما دخل المدافع الكوري الجنوبي جيانج هيون سو برنامجه التأهيلي للتعافي من ذات الإصابة في صالة الإعداد البدني، قبل المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق.

واستعاد الهلال خدمات قائده سلمان الفرج بشكلٍ كامل، بعدما شارك كبديل أمام الشباب في الجولة الماضية، وأصبح جاهز للبدء كأساسي في تشكيلة الفريق أمام الباطن.

وبينت صحيفة الرياضية السعودية، أن مدرب الهلال “جوزيه مورايس”، حائر بين سلمان الفرج ومحمد كنو للزج بأحدهما إلى جانب الكولومبي جوستافو كويلار في مركز المحور، وذلك لتعويض عبد الله عطيف.

وكشفت الصحيفة أن مورايس ركز على الجوانب الهجومية في تدريبات الفريق، كما اهتم أيضًا بالنواحي الدفاعية، إضافة إلى تطبيق عدد من الجمل التكتيكية التي يرغب في انتهاجها في لقاء الباطن.