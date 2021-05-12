تركي آل الشيخ: أشجع مانشستر يونايتد، لكن مبروك لأخي خلدون!

اعترف رجل الأعمال السعودي، تركي آل الشيخ، مالك نادي ألميريا الإسباني، أن تشجيعه لعملاق الدوري الإنجليزي، مانشستر يونايتد، لم يمنعه من توجيه التهنئة إلى إدارة مانشستر سيتي بعد التتويج بلقب الدوري للمرة السابعة في التاريخ هذا الأسبوع.

واحتفل عشاق مانشستر سيتي بلقب البريميرليج بعد خسارة منافسهم الأول على اللقب هذا الموسم “مانشستر يونايتد” أمام ليستر سيتي يوم أمس الثلاثاء.

وقال تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر “رغم أنني أشجع مانشستر يونايتد، لكن مبروك لأبو زايد، ومبروك لأخي خلدون مبارك، أهلي في الإمارات، تستحقون هذا التتويج”.

وحصد مانشستر سيتي لقب الدوري الانجليزي الممتاز خمس مرات في نظامه الحديث منذ عام 1992، ومرتان في النظام القديم.

واستولى رجل الأعمال الإماراتي الشيخ منصور بن زايد آل نهيان على أسهم مانشستر سيتي في عام 2010، ومنذ ذلك الحين ويحقق الفريق تحت قيادته الكثير من الإنجازات والبطولات المحلية.

وفاز مانشستر سيتي بلقب الدوري الانجليزي تحت قيادة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان أعوام 2012 و2014 و2018 و2019 و2021، وكأس الاتحاد الانجليزي FA cup عامي 2011 و2019، وكأس الرابطة الانجليزية المحترفة أعوام 2014 و2016 و2018 و2019 و2021.

وتمكن الفريق أخيرًا، تحت قيادة المدرب الاسباني بيب جوارديولا، تحقيق الترشح إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بموسم 2021/2020، بعدما تفوق على باريس سان جيرمان في نصف النهائي، ليضرب موعدًا مع تشيلسي على ملعب أتاتورك في اسطنبول.