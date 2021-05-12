الميركاتو الصيفي 2021 | برشلونة يغير خطط بوفون الناقم على يوفنتوس!

أكد أسطورة حراسة المرمى “جيانلويجي بوفون” بأنه سيغادر يوفنتوس مع نهاية الموسم الحالي، لينهي بذلك فترته الثانية مع فريق السيدة العجوز، الذي يمر بفترة هي الأصعب له خلال السنوات العشر الماضية.

ووفقًا لمعلومات من صحيفة جازيتا ديلو سبورت الإيطالية، فإن بوفون رفض عرضًا للإنضمام إلى أتالانتا، الذي نما كثيرًا في السنوات الأخيرة ولعب في دوري أبطال أوروبا الموسمين الماضيين، وأصبح قريب من حجز مقعده في التشامبيونزليج للمرة الثالثة على التوالي.

ومن ناحية أخرى، تشير الصحافة الإيطالية إلى أن بوفون لا يزال يحلل وجهتين أخريين لتوجيه نهاية مسيرته، وهما، الدوري الأمريكي، أو أحد دوريات الشرق الأوسط.

وأشارت الصحافة، أن كلا المكانين لهما تقليد في اكتساب النجوم في المراحل النهائية من مسيرتهما المهنية، ويرحب بوفون بإمكانية أن يكون بطلًا في الدوري حتى لو كان خارج أوروبا.

ولكن برشلونة قلب خطط بوفون رأسًا على عقب، بعدما كشفت صحيفة فوت ميركاتو الفرنسية أن الفريق الكتالوني سيحاول التعاقد مع الحارس المخضرم (43 عامًا) في الميركاتو الصيفي 2021.

وقالت الصحيفة، أن إدارة برشلونة اتصلوا بوكيل أعمال بوفون، من أجل تمثيل الفريق في الموسم المقبل، مع ضمان تعيينه في الجهاز الفني أو الهيكل الإداري في المستقبل.

وأشارت فوت ميركاتو أنه حتى الآن لا تزال المحادثات بين بوفون وبرشلونة في مراحلها الأولى، وفي حال نجاحها سيقرر الفريق الكتالوني وضع الحارس البديل “نيتو” في قائمة الانتقالات.