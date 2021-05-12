دوري السوبر الأوروبي | اليويفا يتخذ أول إجراء ضد ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس

أتخذ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، أول إجراء ضد ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس، بسبب محاولة إنشاء بطولة دوري السوبر الأوروبي.

وحاول 12 ناديًا بقيادة ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس تأسيس دوري السوبر الأوروبي، قبل استجابة كل الأندية لضغوطات اليويفا وانتقادات الجماهير ليعلنوا انسحابهم، باستثناء الثلاثي.

واتفقت الأندية المنسحبة، مانشستر يونايتد، ليفربول، مانشستر سيتي، تشيلسي، توتنهام هوتسبير، آرسنال، ميلان، الإنتر، أتليتيكو مدريد، مع اليويفا بأنها ستتخذ كل الخطوات الممكنة لإنهاء علاقتها ببطولة دوري السوبر الأوروبي.

وأعلن اليويفا اليوم الأربعاء، فتح تحقيقًا تأديبيًا ضد نادي ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس، فيما يتعلق بانتهاك محتمل للإطار القانوني للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وذلك تمهيدًا لإتخاذ العقوبة المناسبة.

وقال اليويفا في بيانه الرسمي: “تم تعيين مراقبين من لجنة القيم والانضباط باليويفا لبدء تحقيقات انضباطية بخصوص المخالفة المحتملة للإطار القانوني لليويفا عن طريق ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس فيما يتعلق بإطلاق المشروع المسمى بدوري السوبر”.