أتخذ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، أول إجراء ضد ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس، بسبب محاولة إنشاء بطولة دوري السوبر الأوروبي.
وحاول 12 ناديًا بقيادة ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس تأسيس دوري السوبر الأوروبي، قبل استجابة كل الأندية لضغوطات اليويفا وانتقادات الجماهير ليعلنوا انسحابهم، باستثناء الثلاثي.
واتفقت الأندية المنسحبة، مانشستر يونايتد، ليفربول، مانشستر سيتي، تشيلسي، توتنهام هوتسبير، آرسنال، ميلان، الإنتر، أتليتيكو مدريد، مع اليويفا بأنها ستتخذ كل الخطوات الممكنة لإنهاء علاقتها ببطولة دوري السوبر الأوروبي.
وأعلن اليويفا اليوم الأربعاء، فتح تحقيقًا تأديبيًا ضد نادي ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس، فيما يتعلق بانتهاك محتمل للإطار القانوني للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وذلك تمهيدًا لإتخاذ العقوبة المناسبة.
وقال اليويفا في بيانه الرسمي: “تم تعيين مراقبين من لجنة القيم والانضباط باليويفا لبدء تحقيقات انضباطية بخصوص المخالفة المحتملة للإطار القانوني لليويفا عن طريق ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس فيما يتعلق بإطلاق المشروع المسمى بدوري السوبر”.
كانت هذه تفاصيل خبر دوري السوبر الأوروبي | اليويفا يتخذ أول إجراء ضد ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.