الهلال يفاوض مدرب إيفرتون السابق قبل الظهور الأول لمورايس!

بدأت إدارة نادي الهلال التحرك من أجل التعاقد مع مدرب جديد لقيادة الفريق في الموسم المقبل، دون انتظار الظهور الأول للمدرب جوزيه مورايس.

وتعاقد الهلال مع جوزيه مورايس قبل أيام قليلة خلفًا للمقال روجيرو ميكالي، من أجل قيادة الفريق في الخمس مباريات المتبقية في الدوري السعودي، بالإضافة إلى إستكمال مشوار الفريق ببطولة دوري أبطال آسيا.

ولم يظهر جوزيه مورايس مع الهلال بعد، حيث قاد عبداللطيف الحسيني الفريق في مباراة الشباب الحاسمة والتي انتهت بفوزٍ ساحق للزعيم بنتيجة (5-1)، بسبب عدم إنقضاء فترة الحجر الصحي للمدرب الجديد.

وعلى ما يبدو أن مهمة جوزيه مورايس مع الهلال ستنتهي بنهاية الموسم الحالي، حيث كشفت العديد من المصادر في السعودية، أن إدارة الهلال وضعت أكثر من اسم تدريبي في حساباتها، وفتحت خطوط اتصال معهم، لاستقطاب أحدهم.

وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، أن الهلال يرغب في تأمين الجهاز الفني الجديد في وقت مبكر قبل بدء تحضيرات الموسم المقبل، لمنحه فرصة الاطلاع على مستويات اللاعبين، وتحديد احتياجاته من الصفقات، وترتيب المعسكر الإعدادي.

ويعتبر مدرب إيفرتون السابق، البرتغالي ماركو سيلفا هو الأقرب لقيادة نادي الهلال ابتداءً من الموسم المقبل، حيث لم يتولى تدريب أي فريق بعد إقالته من التوفيز في ديسمبر 2019.

ويمتلك ماركو سيلفا مسيرة جيدة، حيث سبق له قيادة، سبورتينغ لشبونة البرتغالي، أولمياكوس اليوناني، وفي إنجلترا قاد كل من “هال سيتي، واتفورد، وإيفرتون”.

وحقق ماركو سيلفا لقبين في مسيرته، حيث فاز مع سبورتينج لشبونة ببطولة كأس البرتغال 2014/2015، والدوري اليوناني مع أولمبياكوس موسم 2015/2016.