طلبت إدارة الاهلي السعودي، مدرب الفريق الأول، الروماني “لورينتيو ريجيكامب”، تسليم المدير التنفيذي الجديد “موسى المحياني”، تقريرًا عن احتياجاته في الميركاتو الصيفي 2021، فور انتهاء الموسم الجاري.
وتأكد بذلك، استمرار ريجيكامب في القيادة الفنية لفريق الاهلي السعودي للموسم المقبل، بعد إنتشار شائعات إقالته بعد الخروج من دور مجموعات دوري أبطال آسيا، بالإضافة إلى نتائج الفريق السلبية في الدوري السعودي.
وكشفت صحيفة الرياضية السعودية، أن تقرير ريجيكامب سيخضع لنقاشات عدة داخل النادي، تشمل مجلس الإدارة، وتنتهي إلى قرارات تتزامن مع الإعداد للموسم المقبل.
ومن المنتظر، أن يغطي تقرير ريجيكامب العناصر الحالية في الفريق سواء المحليين أو الأجانب دون استثناء، من أجل تحديد المراكز التي تحتاج إلى دعم في الميركاتو الصيفي 2021.
يذكر أن الإدارة الجديدة للنادي الاهلي السعودي، برئاسة ماجد النفيعي، قد عينت موسى المحياني، مديرًا تنفيذيًا أول أمس، كما ناقشت منصب مدير الكرة بالفريق، والذي سيقوم بأعماله الثنائي محمد شلية، وعبد الله المحسن بشكل مؤقت.
واجتمع المحياني مع اللاعبين فور تعيينه، وأبلغهم بخضوعهم لتقييم فني بعد نهاية الموسم الرياضي الجاري، الذي تبقى منه أربع جولات.
كانت هذه تفاصيل خبر إدارة الاهلي السعودي تنتظر خطة ريجيكامب في الميركاتو الصيفي 2021 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.