إدارة الاهلي السعودي تنتظر خطة ريجيكامب في الميركاتو الصيفي 2021

طلبت إدارة الاهلي السعودي، مدرب الفريق الأول، الروماني “لورينتيو ريجيكامب”، تسليم المدير التنفيذي الجديد “موسى المحياني”، تقريرًا عن احتياجاته في الميركاتو الصيفي 2021، فور انتهاء الموسم الجاري.

وتأكد بذلك، استمرار ريجيكامب في القيادة الفنية لفريق الاهلي السعودي للموسم المقبل، بعد إنتشار شائعات إقالته بعد الخروج من دور مجموعات دوري أبطال آسيا، بالإضافة إلى نتائج الفريق السلبية في الدوري السعودي.

وكشفت صحيفة الرياضية السعودية، أن تقرير ريجيكامب سيخضع لنقاشات عدة داخل النادي، تشمل مجلس الإدارة، وتنتهي إلى قرارات تتزامن مع الإعداد للموسم المقبل.

ومن المنتظر، أن يغطي تقرير ريجيكامب العناصر الحالية في الفريق سواء المحليين أو الأجانب دون استثناء، من أجل تحديد المراكز التي تحتاج إلى دعم في الميركاتو الصيفي 2021.

يذكر أن الإدارة الجديدة للنادي الاهلي السعودي، برئاسة ماجد النفيعي، قد عينت موسى المحياني، مديرًا تنفيذيًا أول أمس، كما ناقشت منصب مدير الكرة بالفريق، والذي سيقوم بأعماله الثنائي محمد شلية، وعبد الله المحسن بشكل مؤقت.

واجتمع المحياني مع اللاعبين فور تعيينه، وأبلغهم بخضوعهم لتقييم فني بعد نهاية الموسم الرياضي الجاري، الذي تبقى منه أربع جولات.