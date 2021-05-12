شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يجتمع بجهازه المعاون لشرح خطة مباراة إنبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مطولة مع جهازه المعاون خلال مران اليوم الأربعاء، وقام المدير الفني بمناقشة برنامج التدريب مع جهازه المعاون، وآخر الاستعدادات الخاصة بمواجهة إنبي المقبلة.

ويلتقي الفريق مع نظيره إنبي، يوم الجمعة المقبل، في تمام الساعة التاسعة مساء على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين للدوري الممتاز.

ويحتل الزمالك قمة ترتيب جدول الدوري برصيد 45 نقطة.