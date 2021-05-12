شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات استشفائية للاعبي الزمالك اللذين شاركو أمام الأهلي لتجهيزهم لمباراة إنبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الذين شاركوا في لقاء الأهلي، فقرة تدريبات الاستشفاء تحت قيادة أحمد عصمت مدرب الأحمال.

وفضل الجهاز الفني للفريق خوض اللاعبين الأساسيين لتدريبات استشفائية، خوفا من تعرضهم للإجهاد في ظل تلاحم المباريات.

ويلتقي الزمالك مع نظيره إنبي، يوم الجمعة المقبل، في تمام الساعة التاسعة مساء على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين للدوري الممتاز.

ويحتل الأبيض قمة ترتيب جدول الدوري برصيد 45 نقطة.