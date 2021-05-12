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تدريبات استشفائية للاعبي الزمالك اللذين شاركو أمام الأهلي لتجهيزهم لمباراة إنبي

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إيهاب الفولي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الذين شاركوا في لقاء الأهلي، فقرة تدريبات الاستشفاء تحت قيادة أحمد عصمت مدرب الأحمال.

وفضل الجهاز الفني للفريق خوض اللاعبين الأساسيين لتدريبات استشفائية، خوفا من تعرضهم للإجهاد في ظل تلاحم المباريات.

ويلتقي الزمالك مع نظيره إنبي، يوم الجمعة المقبل، في تمام الساعة التاسعة مساء على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين للدوري الممتاز.

ويحتل الأبيض قمة ترتيب جدول الدوري برصيد 45 نقطة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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