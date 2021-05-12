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أبوجبل يشارك في التدريبات الجماعية للزمالك

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شارك محمد أبوجبل حارس الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية للفريق اليوم الأربعاء، بشكل طبيعي بعد تعافيه من الإصابة بفيروس .

وانضم أبوجبل لمران الحراس بشكل طبيعي تحت قيادة أوليفيرا، ثم شارك في التقسيمة الجماعية بصورة طبيعية.

ويلتقي الفريق مع نظيره إنبي، يوم الجمعة المقبل، في تمام الساعة التاسعة مساء على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين للدوري الممتاز.

ويحتل الزمالك قمة ترتيب جدول الدوري برصيد 45 نقطة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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