شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات بدنية شاقة للاعبي الزمالك تحت قياد «فرناندو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تدريبات بدنية تحت إشراف فرناندو مدرب الأحمال، خلال مران اليوم الأربعاء.

وأدى لاعبو الفريق تدريبات بدنية بالكرة ودون كرة.

ويسعى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق إلى رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين استعدادا للقاء إنبي المقبل.

ويلتقي الزمالك مع نظيره إنبي، يوم الجمعة المقبل، في تمام الساعة التاسعة مساء على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين للدوري الممتاز.

ويحتل الفريق الأبيض قمة ترتيب جدول الدوري برصيد 45 نقطة.