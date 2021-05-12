صافرة اسبانية لنهائي دوري ابطال اوروبا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 مايو 2021

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "​اليويفا​" عن حكم نهائي دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي و​تشيلسي​ في 29 ايار الجاري.



ومن المفترض أن تُقام المباراة بين الثنائي الانكليزي على ملعب "أتاتورك" في مدينة "إسطنبول" في "تركيا"، الا ان هناك تقارير تفيد الى امكانية نقله الى ملعب ويمبلي في انكلترا او ملعب دراغاو في مدينة "بورتو".

وحدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الحكم الإسباني الدولي ماتيو ​لاهوز​ لقيادة مباراة الفريق.

ويتألف طاقم تحكيم النهائي من:

حكم ساحة: ماتيو لاهوز (إسبانيا)

مساعد أول: باو ديفيز.

مساعد ثان: روبيرتو بالومار.

الحكم الرابع: كارلو ديل سيرو جراندي (إسبانيا)

حكم الـVAR: أليخاندرو هيرنانديز (إسبانيا)