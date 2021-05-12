سولسكاير يكشف عن تمسكه بالولاء لمانشستر يونايتد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 مايو 2021

كشف مدرب نادي مانشستر يونايتد ​أولي غونار سولسكاير​ عن تمسكه بالولاء للاعبي وجماهير ناديه فقط، مؤكدا أنه لا يخشى نظرة الغريم ليفربول له بعدما دفع بتشكيلة ضعيفة أمام ليستر سيتي في ​الدوري الإنكليزي الممتاز​.



وفي حديث له، قال سولسكاير: "وظيفتي في مانشستر يونايتد وما يعنيني هو جمهور مانشستر يونايتد".

وأضاف: "يهمني تفكير جماهير اليونايتد في فريقي، وماذا يريد من فريقي لأننا نتحد سويا لإظهار قيمة النادي".

يذكر ان الفوز على فريق كلوب قد ينهي فرص ليفربول في التأهل لدوري أبطال أوروبا، وأقر سولسكاير بأنه لم تكن لديه خيارات أخرى سوى إجراء تعديلات بالتشكيلة لخوض 4 مباريات في ثمانية أيام.