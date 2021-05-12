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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اوساكا وكفيتوفا خارج بطولة روما الدولية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 مايو 2021
اطاحت القادمة من التصفيات الروسية فيرا زفوناريفا بالمصنفة الحادية عشر في البطولة بيترا كفيتوفا من الدور الثاني بنتيجة 4 - 6 و6 - 3 و4 - 6 و تمكنت غاربيني موغوروزا من بلوغ الدور الثالث بعد تجاوزها للأميركية بيرا بنتيجة مجموعتين لمجموعة واحدة وبواقع 6 - 2 و0 - 6 و5 - 7.
وواصلت الاميركية جيسيكا بيغولا مستوياتها الرائعة في موسم 2021 لتحقق خامس فوز لها على الـ Top 10 هذا الموسم بإطاحتها بالمصنفة الثانية عالميًا ناعومي اوساكا بنتيجة مجموعتين نظيفتين وبواقع 6 - 7 و2 - 6.