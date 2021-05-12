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اوساكا وكفيتوفا خارج بطولة روما الدولية 

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اوساكا وكفيتوفا خارج بطولة روما الدولية  والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 مايو 2021

اطاحت القادمة من التصفيات الروسية ​فيرا زفوناريفا​ بالمصنفة الحادية عشر في البطولة ​بيترا كفيتوفا​ من الدور الثاني بنتيجة 4 - 6 و6 - 3 و4 - 6 و تمكنت ​غاربيني موغوروزا​ من بلوغ الدور الثالث بعد تجاوزها للأميركية بيرا بنتيجة مجموعتين لمجموعة واحدة وبواقع 6 - 2 و0 - 6 و5 - 7.

وواصلت الاميركية جيسيكا بيغولا مستوياتها الرائعة في ​موسم 2021​ لتحقق خامس فوز لها على الـ Top 10 هذا الموسم بإطاحتها بالمصنفة الثانية عالميًا ​ناعومي اوساكا​ بنتيجة مجموعتين نظيفتين وبواقع 6 - 7 و2 - 6.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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