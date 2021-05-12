اوساكا وكفيتوفا خارج بطولة روما الدولية 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 مايو 2021

اطاحت القادمة من التصفيات الروسية ​فيرا زفوناريفا​ بالمصنفة الحادية عشر في البطولة ​بيترا كفيتوفا​ من الدور الثاني بنتيجة 4 - 6 و6 - 3 و4 - 6 و تمكنت ​غاربيني موغوروزا​ من بلوغ الدور الثالث بعد تجاوزها للأميركية بيرا بنتيجة مجموعتين لمجموعة واحدة وبواقع 6 - 2 و0 - 6 و5 - 7.



وواصلت الاميركية جيسيكا بيغولا مستوياتها الرائعة في ​موسم 2021​ لتحقق خامس فوز لها على الـ Top 10 هذا الموسم بإطاحتها بالمصنفة الثانية عالميًا ​ناعومي اوساكا​ بنتيجة مجموعتين نظيفتين وبواقع 6 - 7 و2 - 6.