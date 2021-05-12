بيرهوف: لوف مؤهل لقيادة ريال مدريد او برشلونة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 مايو 2021

أوضح المدير العام بالمنتخب الألماني ​أوليفر بيرهوف​ أن مدرب ​منتخب المانيا​ يواكيم لوف مؤهل لقيادة أندية مثل ريال مدريد أو برشلونة في الفترة المقبلة.



وخلال تصريحات له، قال بيرهوف: "لوف شخص يحب كرة القدم الجيدة وفي ريال مدريد وبرشلونة، تلعب كرة القدم بصورة رائعة".

وبسؤاله عما إذا كان يعتقد أن لوف أصبح مؤهلًا لقيادة ريال مدريد أو برشلونة كان جوابه صريحًا وقال: "بالطبع كذلك".

وبات مستقبل زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد وكذلك رونالد كومان في برشلونة على المحك بعد نهاية الموسم ومن الضروري معرفة مصيرهما وما إذا كان سيستمران بأنديتهما أم لا.