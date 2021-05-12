كاراتسيف الى ثاني ادوار بطولة روما للتنس 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 مايو 2021

تأهل الروسي أصلان ​كاراتسيف​ الى الدور الثاني في بطولة روما لتنس الرجال بعد فوزه على مواطنه دانييل ​ميدفيديف​.



ففي ​الدور الاول​ للبطولة ذات الألف نقطةن فاز كاراتسيف على ميدفيديف بنتيجة 6-2 و6-4 في مباراة استغرقت ساعة و18 دقيقة.

وسيواجه كاراتسيف في الدور المقبل الأميركي ريلي أوبيلكا الذي أطاح بالايطالي لورينزو موسيتي.

وفي نفس الدور، فاز الألماني الكسندر زفيريف على البوليفي هوغو ديين بواقع 6-2 و6-2 في ساعة و21 دقيقة.

وسيواجه في الدور المقبل الياباني كي نيشيكوري الذي تقدم إلى الدور التالي دون الحاجة للعب بسبب انسحاب الإسباني بابلو كارينيو بسبب إصابة أسفل الظهر.