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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كاراتسيف الى ثاني ادوار بطولة روما للتنس والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 مايو 2021
تأهل الروسي أصلان كاراتسيف الى الدور الثاني في بطولة روما لتنس الرجال بعد فوزه على مواطنه دانييل ميدفيديف.
ففي الدور الاول للبطولة ذات الألف نقطةن فاز كاراتسيف على ميدفيديف بنتيجة 6-2 و6-4 في مباراة استغرقت ساعة و18 دقيقة.
وسيواجه كاراتسيف في الدور المقبل الأميركي ريلي أوبيلكا الذي أطاح بالايطالي لورينزو موسيتي.
وفي نفس الدور، فاز الألماني الكسندر زفيريف على البوليفي هوغو ديين بواقع 6-2 و6-2 في ساعة و21 دقيقة.
وسيواجه في الدور المقبل الياباني كي نيشيكوري الذي تقدم إلى الدور التالي دون الحاجة للعب بسبب انسحاب الإسباني بابلو كارينيو بسبب إصابة أسفل الظهر.