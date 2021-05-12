ركلات الترجيح تهدي الانصار الثنائية بعد الفوز بكأس لبنان امام النجمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 مايو 2021

حقق فريق ​الانصار​ لقب بطولة ​كأس لبنان​ لكرة القدم 2021 محققاً الثنائية في هذا الموسم للمرة 11 في تاريخه، وذلك بعد فوز بطل لبنان بنتيجة 3 - 1 بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقت الاصلي بالتعادل الايجابي 1 - 1 في قمة لبنان امام فريق ​النجمة​ في اللقاء الذي اقيم على ارض ملعب الرئيس فؤاد شهاب البلدي في جونية بغياب الجماهير بسبب قرارا الاتحاد عقب انتشار فيروس كورونا الخطير.



بسط الفريق الاخضر سيطرته في الدقائق الاولى من المباراة واتى التقدم في الدقيقة 23 عن طريق اللاعب المتألق نادر مطر من تسديدة قوية من خارج المنطقة لينتهي الشوط الاول 1 - 0.

وفي الشوط الثاني، صمدت دفاعات الانصار رغم الغيابات المؤثرة امام الهجمات النبيذية الخطرة حتى اتت الدقيقة 84 حيث عادل النجمة النتيجة 1 - 1 من كرة رأسية لعلي حمام لينتهي اللقاء بوقته الاصلي بالتعادل الايجابي وبعدها انتقل الفريقان مباشرة الى ركلات الترجيح التي ابتسمت للانصار الذي حسم المباراة بنتيجة 3 - 1 امام النجمة الذي اضاع له كل من عباس عطوي وادمون شحادة وعلي علاء الدين وذلك بعد تألق الحارس نزيه اسعد، ليحقق الانصار لقب كأس لبنان رقم 15 في تاريخه.