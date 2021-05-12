مبابي: يجب أن أكون أنانيا على أرض الملعب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 مايو 2021

أشار النجم الفرنسي كيليان ​مبابي​ إلى أنه يجب أن يكون أنانيًا داخل الملعب، على عكس شخصيته خارجه.



وقال مبابي: "في العمل، يجب أن أكون أنانيًا، لكي أسجل الأهداف. عندما أرتدي قميص الفريق أصبح أنانيا، أرتديه ثم أخلعه مرة أخرى وأتركه في غرفة تغيير الملابس عندما أغادر المباراة، هذا ما طُلب مني القيام به ولهذا السبب يدفعون لي أيضا".

وعن دوره خارج الملعب أضاف: "أعتقد أنني أمثّل هذا الصوت، الأشخاص الذين لا تُسمع أصواتهم. يتوقعون ذلك مني. لقد افترضت أن لعب كرة القدم وأن أكون لطيفا كان كافيا، لكن لا، هذا ليس كافيا. لأنه منذ اللحظة التي تصبح فيها شخصًا مهمًا، لديك واجب للقيام به ويحتاج الناس إلى ذلك، ويحتاجون إلى معيار وأعتقد أنني مستعد لأن أكون ذلك الشخص".