زيادة عدد الجماهير في رولان غاروس 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 مايو 2021

أعلن منظمو بطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان غاروس)، أنه من المتوقع أن تشهد نسخة هذا العام حضور نحو 118 ألف مشجع، حال سارت الأمور على ما يرام.



وأوضح المنظمون أن أكثر من 5 آلاف مشجع سيسمح لهم بحضور المباريات في ملاعب رولان غاروس خلال أول 10 أيام، حيث سيسمح بحضور ألف مشجع في كل من الملاعب الثلاثة الرئيسية وباقي المشجعين في الملاعب الخارجية.

وفي الأيام الخمسة المتبقية، سيسمح بحضور 5 آلاف مشجع في كل ملعب.

وجرى تعديل موعد بطولة فرنسا المفتوحة بسبب ظروف جائحة ​كورونا​، حيث ستقام في الفترة ما بين 30 أيار و13 حزيران.

وسيخضع جميع اللاعبين مجددا للحجر في فندقين، ويمكنهم دخول منشآت رولان غاروس في أيام مبارياتهم فقط، مع السماح لكل لاعب بمرافقة شخصين.