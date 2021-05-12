زيدان يختار قائمته لمواجهة غرناطة وراموس وميندي ابرز الغائبين 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 مايو 2021

أعلن زين الدين زيدان مدرب فريق ​ريال مدريد​ الاسباني عن ​القائمة​ المستدعاة لمواجهة غرناطة ضمن الجولة 36 من ​الدوري الاسباني​.



ويلتقي ريال مدريد وغرناطة غدًا على ملعب "لوس كارمينيس" بقيادة الحكم جيل مانزانو.

وشهدت القائمة غياب كلًا من سيرجيو راموس وفيرلاند ميندي بسبب الإصابة، بالاضافة الى الظهير الأيسر مارسيلو.

وضمت قائمة الميرينغي كل من:

حراسة المرمى: كورتوا، لونين، ألتوبي.

الدفاع: ميليتاو، ناتشو، أودريوزولا، ميغيل.

الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي، إيسكو، مارفين، بلانكو.

الهجوم: هازارد، بنزيما، أسينسيو، فينيسيوس، ماريانو، رودريغو.