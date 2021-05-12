جيرارد يكشف عن مكالمات هاتفية مع فيرغسون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 مايو 2021

كشف مدرب ​رينجرز​ ستيفن ​جيرارد​ أنه أجرى مكالمات هاتفية "سرية" مع السير أليكس ​فيرغسون​.



وقال جيرارد: "سأطلعك على سر صغير، لقد أجريت محادثتين معه. منذ تقاعدنا، أوقفنا المنافسة بيننا وأخبرني بأمور يجب أن أفعلها هنا في رينجرز. لقد كان رائعًا في تلك المحادثات. أود أن تتاح لي الفرصة للجلوس معه وتناول القهوة".

وأضاف: "وافق على ذلك وهذا أمر رائع لأنه ليس مضطرًا لمنحي وقته، خاصة كونه منافسًا، لكن أعتقد أن هذا يوضح نوع الرجل الذي هو عليه. إنه ليس مجرد مدرب مبدع".