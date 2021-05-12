زيدان: عدم الفوز بأي لقب لا يعني أن موسمنا كان سيئاً

مدريد - أ ف ب

قال مدرّب ريال مدريد الإسباني زين الدين زيدان الأربعاء، إنه "لن يكون هناك موسم سيء، سواء توج نادي العاصمة بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم من عدمه".

وأكد زيدان في مؤتمر صحفي عشية مواجهة مضيفه غرناطة في ختام المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري: "يمكننا الفوز (بالدوري الإسباني)، كما يمكن أن لا نفوز به. أهم شيء بالنسبة لنا هو تقديم كلّ ما لدينا في كل مباراة، في كلّ مرة نكون فيها في الملعب. هذا ما نحاول القيام به حتى الآن".

وأضاف: "لقد قدّمنا مباريات جيدة وأداء أقل جودة. ريال مدريد يجب أن يكون لديه موسم في القمة إلى حد ما، وليس الكثير من المواسم الصعبة، هذا هو الهدف في كل مرة. ولكن هنا، هدفنا هو المباريات الثلاث المتبقية" في إشارة الى زيارته الى غرناطة وأتلتيك بلباو، واستضافة فياريال.

وأوضح زيدان أنه لا ينظر "على الإطلاق" إلى فترة الانتقالات الصيفية أو مستقبله، وتابع أنه "لن يكون هناك موسم سيء. الموسم السيء بالنسبة لي لا يقدم كل شيء على أرض الملعب، بعد ذلك، الفوز (باللقب)، ممكن، إذا عدنا على سبيل المثال إلى الدوري الإسباني في عام 2017، وقتها كنا استثنائيين، لقد فزنا به فقط في المباراة الأخيرة".

وأردف قائلاً: "كان يمكن أن نخسر اللقب في المباراة الأخيرة، لكننا فزنا به. هنا نفس الشيء، يحدث القليل من كل شيء. يمكنك الفوز به، كما لا يمكنك الفوز به. لكن ذلك ليس الأكثر أهمية. المهم هو تقديم كل ما لديك. بمجرد أن تقدم كل ما لديك، هذه هي الحياة، لا يمكنك التحكم في كل شيء. الشيء المهم هو التحكم في ما يمكنك فعله. إذا قدمت كل ما لديك، فيحدث ما يحدث" في إشارة إلى عدم امتلاك النادي لمصير لقب الدوري بيده.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث برصيد 75 نقطة بفارق نقطتين خلف جاره أتلتيكو مدريد المتصدر والذي يستضيف ريال سوسييداد مساء الأربعاء في قمة ساخنة، وبفارق نقطة واحدة خلف غريمه التقليدي برشلونة الذي انتزع الوصافة مؤقتاً بسقوطه في فخ التعادل أمام مضيفه ليفانتي 3-3 في افتتاح المرحلة.

ويبدو أتلتيكو مدريد الأوفر حظاً للتتويج بلقبه الحادي عشر في تاريخه، والأول منذ عام 2014، كونه يتفوق بفارق نقطتين، وبالتالي فإن فوزه على ضيفيه ريال سوسييداد الأربعاء وأوساسونا الأحد المقبل ومضيفه بلد الوليد في 23 أيار/مايو الحالي، سيضمن له ذلك.

أما الريال، فتبقى له ثلاث مباريات أيضاً، هي فضلاً عن غرناطة الأربعاء، رحلة محفوفة بالمخاطر إلى الباسك ضد أتلتيك بلباو، واستضافة صعبة لفياريال.