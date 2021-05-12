شكرا لقرائتكم خبر عن من يحسم لقب الدوري الإسباني؟.. موقعة أتلتيكو مدريد وسوسيداد قد ترسم ملامح البطل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تشهد مُنافسات الدوري الإسباني حاليًا أحد أشرس الصراعات منذ سنوات. لا يزال أتلتيكو مدريد وريال مدريد وبرشلونة، وبدرجة أقل إشبيلية، في المنافسة.

لقد كان موسمًا شاقًا لجميع الأندية المشاركة، خاصة مع المباريات التي تأتي كثيفة وسريعة حيث من المتوقع أن تلعب الفرق مباراتين كل أسبوع.

في الوقت الحالي، بات أتلتيكو مدريد في وضع جيد للفوز بالدوري، بعد فوزه بلقب الدوري الإسباني الأخير في 2014، عاد فريق المدرب الأرجنتيني دييحو سيميوني إلى صدارة الترتيب. يأملون في تكرار هذا الإنجاز مع بقاء ثلاث مباريات فقط.

عزز فريق الروخيبلانكوس فرصه في الفوز بالدوري عندما تعادل مع برشلونة بدون أهداف الأسبوع الماضي في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على أرضية ملعب الكامب نو.

هذه النتيجة، إلى جانب خسارة ريال مدريد أيضًا للنقاط أمام إشبيلية في نفس اليوم، منحت أتليتيكو تفوقًا ضئيلًا على منافسيه.

وتنازل برشلونة مرة أخرى عن النقاط أمام ليفانتي يوم أمس الثلاثاء، وذلك بعدما تعادل معه بنتيجة 3-3 في المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب سيوتات دي فالنسيا، مما يعني أن فريق سيميوني قد يتقدم بفارق أربع نقاط في الصدارة إذا تغلب على ريال سوسيداد يوم الأربعاء.

أدت تعادلات متتالية ضد أتلتيكو مدريد والآن ليفانتي إلى إضعاف فرص البلوجرانا في الفوز بالدوري.

كان الشوط الثاني هو لغز برشلونة المُحير في الأسابيع الأخيرة، وبلغ هذا الأمر ذروته بفوز واحد من آخر أربع مباريات في الدوري الإسباني. وبعد انهيار آخر في الشوط الثاني أمام ليفانتي، يثير ذلك تساؤلات جدية حول إدارة رونالد كومان للمباريات.

اعترف المدرب الهولندي بنفسه أن فريقه لم يكن جيدًا بما يكفي في الشوط الثاني.

بينما على الجانب الآخر لم يكن أتلتيكو مدريد في أفضل حالاته في الأسابيع الأخيرة، حيث فاز بثلاث مباريات فقط من آخر سبع مباريات في الدوري الإسباني. ومع ذلك يُمكن أن يقترب كثيرًا من التتويج باللقب في حال تحقيقه الفوز أمام ريال سوسيداد الليلة.

الأتليتي وسوسيدات موقعة الحسم:

كما هو الحال، يجب على أتلتيكو مدريد بذل كل ما في وسعه للفوز بمباراته المقبلة في الليجا أمام ريال سوسيداد. لن يؤدي فوز فريق روخيبلانكوس إلى تعزيز فرصهم في الفوز بالدوري فحسب، بل سيكون أيضًا بمثابة ضربة قوية لمنافسيهم.

وقال سيميوني قبل موقعة سوسيداد: «أنا لا أشاهد مباريات (المنافسين الآخرين). ليس لدي وقت جيد، وأنا أفضل عدم مشاهدتها، لقد كان لدينا طريق منذ ديسمبر 2011 (عندما وصل إلى أتلتيكو)، ونلعب مباراة تلو الأخرى، كما لو كانت كل مباراة نهائية».

باختصار شديد أتليتيكو مدريد يملك مصيره بيده، والفوز وحصد الثلاثة نقاط أمام ريال سوسيداد يوم الأربعاء ستشهد بالتأكيد فوزه بلقب الدوري الإسباني.