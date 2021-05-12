شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الأوليمبية تهنئ الرئيس السيسي بحلول عيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقدم مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وجاء نص التهنئة كالآتي:

«تقدم مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب بارق التهانى القلبية لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك أعاده الله على فخامته وشعب مصر بالخير واليمن والبركات، داعين المولى عز وجل أن يحفظ الرئيس عبدالفتاح السيسى لمصرنا الغالية، وإذ ننتهز هذه الفرصة الكريمة لتوجيه أسمى أيات الشكر والتقدير والعرفان لفخامته على دعمه ورعايته المستمرة للرياضة المصرية والحركة الأوليمبية المصرية مثمنين غالياً توجيه فخامته الكريم بإنشاء مبنى للجنة الأوليمبية المصرية والاتحادات الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهو ما ترك في نفوسنا جميعاً الأثر الطيب لتوجه الدولة للارتقاء بالرياضة المصرية والحركة الأولمبية، وذلك كله ضمن النهضة الشاملة التي نلمسها في كل أرجاء مصرنا الغالية».