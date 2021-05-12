اوليفر كان: بايرن غير قادر مادياً على ضم هالاند

أكد الحارس الدولي السابق أوليفر كان، عضو مجلس إدارة بايرن ميونخ الألماني، أن النادي البافاري الذي يعاني، كجميع الأندية الأخرى، من تداعيات فيروس كورونا، غير قادر مادياً على الدخول في سباق من أجل ضم الهداف النرويجي لبوروسيا دورتموند إرلينج هالاند.

ويقدر سعر النجم النرويجي بـ100 مليون يورو، ما يجعله خارج حسابات بايرن المعتاد على خطف المواهب من الفرق المحلية المنافسة له.

وقال كان: للأسف، من يتحدثون عن هذا الانتقال لم يفهموا حتى الآن الوضع المادي. صفقة الانتقال التي تقدر بأكثر من 100 مليون يورو لا يمكن التفكير فيها بتاتاً في الوقت الحالي بالنسبة إلى بايرن المتوج في نهاية الأسبوع بلقبه التاسع توالياً في الدوري المحلي.

ورأى كان أن بايرن يملك حالياً هدافاً استثنائياً بشخص البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي تبقى أمامه مباراتان من أجل تسجيل هدف لمعادلة الرقم القياسي لعدد الأهداف في موسم واحد، والمسجل باسم «مدفعجي» النادي البافاري السابق غيرد مولر (40 هدفاً) منذ موسم 1971-1972.

واعتبر كان: بإمكان ليفاندوفسكي المحافظة على مستواه لأعوام عدة قادمة. هذا سبب إضافي يدفعنا إلى عدم التفكير في هالاند.

ووصل هالاند الى دورتموند من سالزبورج النمساوي في يناير/ كانون الثاني 2020 مقابل 20 مليون يورو، لكن قيمته في سوق الانتقالات أصبحت أكبر بكثير نتيجة المستوى الرائع الذي يقدمه في الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا.

ورغم إصرار إداريي دورتموند على أن هالاند باقٍ مع الفريق الموسم المقبل، فهناك أندية كبيرة تسعى إلى التعاقد معه، وأبرزها ريال مدريد الإسباني المستعد للذهاب بعيداً في عرضه من أجل ضم اللاعب الذي سجل 20 هدفاً في 16 مباراة خاضها في دوري أبطال أوروبا، بينها 10 هذا الموسم، ما جعله متصدراً لترتيب الهدافين رغم خروج فريقه من ربع النهائي.

والأرقام تظهر حجم الإنجار التاريخي الذي حققه ابن العشرين عاماً في دوري الأبطال، إذ احتاج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الهداف التاريخي للمسابقة (134 هدفاً)، الى 56 مباراة للوصول إلى الهدف العشرين، فيما احتاج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى أربعين مباراة.