بارتي تبدأ مشوارها بفوز سهل وأوساكا تودع

بدأت الأسترالية آشلي بارتي، المصنفة أولى، مشوارها في بطولة روما للتنس، إحدى دورات الألف عند السيدات بحسب النظام الجديد لرابطة «دبليو تي أيه»، بفوز سهل، الأربعاء، على الكازاخستانية ياروسلافا شفيدوفا 6-4 و6-1 في الدور الثاني.

وأعفيت بارتي، القادمة من خسارة السبت، في نهائي دورة مدريد على يد البيلاروسية أرينا سابالينكا، من خوض الدور الأول في روما على غرار المصنفات السبع الأوليات، مثل الرومانية سيمونا هاليب الثالثة وحاملة اللقب، واليابانية ناومي أوساكا الثانية التي سقطت عند العقبة الأولى بخسارتها، الأربعاء، أمام الأمريكية جيسيكا بيجولا الحادية والثلاثين عالمياً بمجموعتين 6-7 (2-7) و2-6.

واحتاجت بارتي إلى ساعة و18 دقيقة لتحسم اختبارها الأول في العاصمة الإيطالية وتحقيق فوزها الخامس والعشرين منذ بداية الموسم الحالي، مقابل أربع هزائم تلقتها في ربع نهائي بطولة أستراليا، وثُمن نهائي دورة أديلايد، وربع نهائي دورة تشارلستون، ونهائي مدريد توالياً.

وتسعى بطلة رولان جاروس لعام 2019 إلى لقبها الرابع هذا الموسم من أجل التحضر بأفضل طريقة لمحاولة الفوز بلقب فرنسا المفتوحة للمرة الثانية، وهي ستواجه في ثمن النهائي الروسية فيرونيكا كودرميتوفا التي تغلبت على الفرنسية كارولين جارسيا 6-4 و6-4.

من جهتها، سقطت أوساكا عند العقبة الأولى لمشاركتها الثالثة فقط، منذ تتويجها بلقب بطولة أستراليا المفتوحة أوائل الموسم.

وسبق لأوساكا أن ودعت، الأسبوع الماضي، دورة مدريد من الدور الثاني أيضاً بخسارتها أمام التشيكية كارولينا موتشوفا.

وكانت مشاركتها في مدريد الأولى لها على الملاعب الترابية منذ قرابة عامين، وتحديداً منذ بطولة رولان جاروس لعام 2019، باستثناء خوضها كأس الاتحاد في فبراير/ شباط 2020.

من جهتها، تحقق بيجولا عن 27 عاماً أفضل مواسمها وحققت في بطولة أستراليا أفضل نتيجة لها في الجراند سلام بوصولها إلى ربع النهائي.

وستلتقي في ثمن النهائي الروسية إيكاتيرينا ألكسندروفا الثالثة والثلاثين عالمياً.

وتأهلت إلى ثمن النهائي بطلتان سابقتان لهذا الدورة، هما الأوكرانية إيلينا سفيتولينا الخامسة التي أحرزت اللقب عامي 2017 و2018، والتشيكية كارولينا بليشكوفا التاسعة التي توجت بطلة عام 2019.

وتغلبت سفيتولينا على الأمريكية أماندا أنيسيموفا 2-6 و6-3 و6-4، فيما تغلبت بليشكوفا على اللاتفية أناستازيا سيفاستوفا 6-2 و6-3.

وتلتقي سفيتولينا مع الإسبانية جاربينيي موجوروسا الثانية عشرة، أو الأمريكية برناردا بيرا، فيما تلعب بليشكوفا مع مواطنتها بترا كفيتوفا الحادية عشرة، أو الروسية المخضرمة فيرا زفوناريفا.

وبلغت ثمن النهائي أيضاً الأمريكية الواعدة كوري جوف، بفوزها على اليونانية ماريا ساكاري السابعة عشرة 6-1 و1-6 و6-1.

