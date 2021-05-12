صفقة تبادلية بين الأهلي وصن داونز.. وأفشة والشحات في الصورة

الشارقة - اميمة ياسر -

يسعى نادي صن داونز الجنوب إفريقي لإبرام صفقة تبادلية مع النادي الأهلي، خلال الفترة الحالية، خاصة في ظل حاجة كل فريق للاعب أو أكثر من الطرف الآخر، لتقوية صفوفهما قبل انطلاق الموسم الجديد.

وذكرت تقارير صحفية أن صن داونز الجنوب أفريقي يفاوض النادي الأهلي للحصول على خدمات اثنين من لاعبي الفريق الأحمر، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مقابل لاعب من الفريق الجنوب أفريقي بناء على رغبة المدير الفني للأهلي بيتسو موسيماني.

وأفادت صحيفة thesouthafrican الجنوب أفريقية، بأن نادي صن داونز يتطلع لإجراء صفقة تبادلية مع النادي الأهلي بالحصول على خدمات الثنائي محمد مجدي أفشة، صانع ألعاب القلعة الحمراء، وحسين الشحات، الجناح الأيمن للمارد الأحمر، في الصيف المقبل، ضمن 5 لاعبين في قائمة أولوياته استعداداً للموسم الجديد.

وتابعت الصحيفة أن صن داونز يمهد لجلب الثنائي أفشة والشحات، من خلال الرضوخ لطلبات القلعة الحمراء والموافقة على إجراء صفقة تبادلية بمنح المارد الأحمر اللاعب الأوروجواياني جاستون سيرينو، الذي يعد مطلباً رئيسياً لموسيماني، خاصة أنه أشرف على تدريبه في الفريق الجنوب أفريقي قبل مجيئه لقيادة القلعة الحمراء.

وأشارت إلى أن موافقة صن داونز على بيع سيرينو للأهلي تأتي أيضاً من باب تقليل النفقات، في ظل محاولة النادي الجنوب أفريقي لترشيد الصرف، خلال المرحلة المقبلة.

وفي نوفمبر من العام الماضي، أبدى صن داونز رغبته في التعاقد مع أفشة والشحات، كما أن الفريق قدم للأهلي عرضاً بقيمة 2.5 مليون دولار لكل لاعب من القلعة الحمراء.

يشار إلى أن صن داونز يتواجد حالياً في القاهرة، استعداداً لخوض مباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا ضد الأهلي، والمقرر لها في تمام الساعة التاسعة مساء يوم السبت المقبل.