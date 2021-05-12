خالد عبد العزيز يكشف موقفه من انتخابات الزمالك واتحاد الكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة السابق، إنه لم يحسم موقفه بعد من خوض انتخابات الزمالك أو الاتحاد المصري لكرة القدم.

وأضاف عبد العزيز من خلال تصريحات لبرنامج النجوم في رمضان على إذاعة الشباب والرياضة أنه لم يحسم أموره بشأن خوض غمار الانتخابات سواء اتحاد الكرة أو نادي الزمالك.

وقال عبد العزيز في تصريحاته إنه لم يتخذ القرار بسبب عدم معرفته باللائحة الخاصة للترشح في اتحاد الكرة أو الزمالك.

وأكمل: "لكن بالتأكيد انتخابات الزمالك الأقرب لي من اتحاد الكرة خاصة وأنني أنتمي لنادي الزمالك."

عبد العزيز: لم أحسم موقفي من انتخابات الزمالك أو اتحاد الكرة