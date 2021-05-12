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السعودية تعلن البروتوكول الخاص بعودة الجماهير للمدرجات

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محمد اسماعيل - القاهرة - أصدرت الهيئة العامة للرياضة بالمملكة العربية ، الأربعاء، البروتوكول الخاص بعودة الجماهير للمدرجات بعد قرار الهيئة في وقت سابق بإعادة الجماهير للملاعب مرة أخرى.

وكانت الهيئة العامة للترفيه بالسعودية أصدرت قرارًا في مارس الماضي بعودة الجماهير للمدرجات بنسبة 40% من الطاقة الاستيعابية للملاعب.

وزارة أصدرت بروتوكولاً خاصًا بدخول الجماهيرة مرة أخرى سواء في الملاعب أو المنشآت .

ويأتي قرارات هيئة وزارة الرياضة على خلفية انتشار (كوفيد 19).

وتقام مباريات الدوري السعودي (دوري الأمير ) بدون حضور الجماهير بعد مرور 26 جولة من عمر المنافسات.

ويتصدر الهلال ترتيب المنافسات برصيد 51 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن الشباب صاحب المركز الثاني، في المقابل يأتي اتحاد جدة في الترتيب الثالث برصيد 46 نقطة.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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