السعودية تعلن البروتوكول الخاص بعودة الجماهير للمدرجات

محمد اسماعيل - القاهرة - أصدرت الهيئة العامة للرياضة بالمملكة العربية السعودية، الأربعاء، البروتوكول الخاص بعودة الجماهير للمدرجات بعد قرار الهيئة في وقت سابق بإعادة الجماهير للملاعب مرة أخرى.

وكانت الهيئة العامة للترفيه بالسعودية أصدرت قرارًا في مارس الماضي بعودة الجماهير للمدرجات بنسبة 40% من الطاقة الاستيعابية للملاعب.

وزارة الرياضة أصدرت بروتوكولاً خاصًا بدخول الجماهيرة مرة أخرى سواء في الملاعب أو المنشآت الرياضية.

ويأتي قرارات هيئة وزارة الرياضة على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وتقام مباريات الدوري السعودي (دوري الأمير محمد بن سلمان) بدون حضور الجماهير بعد مرور 26 جولة من عمر المنافسات.

ويتصدر الهلال ترتيب المنافسات برصيد 51 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن الشباب صاحب المركز الثاني، في المقابل يأتي اتحاد جدة في الترتيب الثالث برصيد 46 نقطة.