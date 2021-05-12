زيدان: لا أفكر في مستقبلي.. ولن أتحدث عن الحكام بعد الآن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

تحدث الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد، عن العديد من الملفات المتعلقة بفريقه خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة غرناطة.

ومن المقرر أن يواجه ريال مدريد منافسه غرناطة غدًا الخميس، ضمن حسابات الأسبوع الـ36 من مسابقة الدوري الإسباني.

الأمر الأول الذي تحدث عنه زيدان وهو رأيه عن التحكيم خاصة بعد مباراة إشبيلية الأخيرة والتي انتهت بنتيجة التعادل الإيجابي (2-2).

زيدان قال :"كل شخص لديه وظيفته ليقوم بها ولن أتحدث عن الحكام بعد الآن. لدي إيمان بكرة القدم. سنقوم بعملنا والجميع يقوم بعملهم. إذا قلت شيئًا في كل مرة، سأذهب لإحداث ضجة مقابل لا شيء. هناك ثلاث مباريات متبقية للعب وعلينا فقط التركيز، والأشياء التي يمكننا التحكم فيها".

وتابع :"لن أخوض في القضايا المثيرة للجدل. كل ما أقوله هو أن الأمور يجب أن تكون واضحة للجميع. سيساعد حكم الفيديو المساعد دائمًا، إنه شيء تم إدخاله لتحسين كرة القدم. لقد تم القيام به لهذا السبب و أنا أقول فقط أن الأمور يجب أن تكون واضحة في مواقف محددة. إذا سألتني ما إذا كان يجب أن يجلس لاعبو كرة القدم لمناقشتها ويخرجوا ويقولون إنه سيتم رؤيتها دائمًا بهذه الطريقة للجميع، سأقول نعم".

- رأيه في موسم ريال مدريد؟

"يمكننا الفوز بالدوري الإسباني ويمكننا أن نخسره. الشيء الأكثر أهمية هو تقديم كل مباراة لدينا والطريقة التي نؤدي بها على أرض الملعب. إنه موسم طويل جدًا وقد قدمنا ​​بعض العروض الجيدة. في ريال مدريد أنت يجب دائمًا أن يكون موسمًا جيدًا. هناك لحظات جيدة ولحظات سيئة خلال الموسم. نقدم أفضل ما لدينا كل عام، لكنني لن أقول إنه موسم سيء لأن الموسم السيئ هو عندما لا قدم كل شيء على أرض الملعب".

وتابع :"في عام 2017، عندما فزنا بالدوري، كان موسمًا رائعًا وفزنا به في المباراة الأخيرة وكان من الممكن أن نخسره. أهم شيء هو إعطاء كل شيء في الحياة، لا يمكنك التحكم في كل شيء. يمكنك فقط التحكم في ما تفعله، ثم كل ما يحدث هو ما يحدث ".

- مستقبله؟

"لا أفكر في مستقبلي، أنا أفكر فقط في المباريات الثلاث المقبلة. أنت تطرح سؤالًا ذكيًا، لكنني آسف، سأكرر أن هناك ثلاث مباريات متبقية وأنا أركز عليها".

- الانتقالات؟

"يتم الحديث عن الكثير من الأشياء هنا. إنه ريال مدريد. نعلم أن الناس يحبون التحدث عن الانتقالات والتغييرات، ولكن في النهاية ليس الوقت المناسب للحديث عن ذلك. الشيء الوحيد الذي يفكر فيه اللاعبون هو المباريات الثلاث وهذا كل ما يفكرون فيه. أنا سعيد لأن هذا هو الهدف الأهم بالنسبة لنا، عندما أرى اللاعبين يركزون فقط على المباريات الثلاث، فأنا سعيد ".

جدير بالذكر أن ريال مدريد سيواجه في المباريات الثلاث المقبلة كل من غرناطة وأتلتيك بلباو وفياريال، حيث يحتل الفريق الملكي المركز الثالث برصيد 75 نقطة بفارق نقطة عن برشلونة ونقطتين عن أتلتيكو مدريد متصدر الجدول.