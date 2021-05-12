كريم حسن شحاتة يعتذر عن مهمته مع النجوم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

اعتذر كريم حسن شحاتة مدير الكرة بنادي النجوم، عن استكمال مهمته بداعي اختلاف وجهات النظر مع رئيس النادي محمد الطولية.

وكشف مصدر مقرب من كريم حسن شحاتة في تصريحات خاصة عبر "الخليج 365"، أن كريم قرر الاعتذار عن استكمال مهمته مع النجوم بسبب وجود خلافات مع الطويلة.

ويلعب فريق النجوم في دوري الدرجة الثانية وتحديدًا بالمجموعة إلا أن الفريق مهدد بالهبوط لدوري الدرجة الثالثة نظرًا لوضعه في جدول المسابقة.

ويحتل فريق النجوم المركز الحادي عشر برصيد 25 نقطة بفارق نقطتين عن جمهورية شبين صاحب المركز الثالث عشر (أول المراكز المهددة بالهبوط)

جدير بالذكر أن نادي النجوم سبق له المشاركة في مسابقة دوري we المصري في موسم (2018 - 2019) للمرة الأولى في تاريخ النادي قبل أن يهبط النادي في نفس الموسم.