يويفا يفتح تحقيقًا لمعاقبة الثلاثي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اليوم الأربعاء، فتح تحقيقًا ضد كل من ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس بسبب عدم انسحابهم حتى الآن من مسابقة دوري السوبر الأوروبي "السوبر ليج".

وكانت الفترة الماضية شهدت أزمة بين 12 ناديًا أوروبيًا على رأسهم ريال مدريد ويوفنتوس ضد الاتحاد الأوروبي على خلفية الانسحاب من المسابقات الأوروبية من أجل المشاركة في بطولة "السوبر ليج".

"يويفا" قرر تعيين مفتشي الأخلاق والانضباط للتحقيق في كل ما حدث لمعرفة إذا ما كان من الممكن معاقبة ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس.

ووفقًا للمادة 31 من لوائح الانضباط الخاصة بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم، فإن تم تعيين مفتشي الاتحاد الأوروبي للأخلاقيات والانضباط اليوم لإجراء تحقيق تأديبي في انتهاك محتمل للإطار القانوني للاتحاد الأوروبي لكرة القدم من قبل نادي ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس لكرة القدم في فيما يتعلق بالمشروع المسمى "Superliga".

وقررت تسع أندية أوروبية الانسحاب من المشاركة بالبطولة وهم السداسي الإنجليزي (مانشستر يونايتد - مانشستر سيتي - ليفربول - توتنهام هوتسبير - آرسنال - تشيلسي) والثنائي الإيطالي (إنتر ميلان - ميلان) و(أتلتيكو مدريد) الإسباني.

وجاء قرار الانسحاب الأندية التسعة على خلفية الهجوم التي تعرضوا له من جانب الجماهير والاتحاد الدولي لكرة القدم والأوروبي أيضًا.