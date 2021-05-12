رسميًا.. فان دايك يعلن غيابه عن اليورو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أعلن قائد خط دفاع ليفربول والمنتخب الهولندي فيرجيل فان دايك، غيابه عن منتخب "الطواحين" في المشاركة ببطولة كأس الأمم الأوروبية والمقرر لها الصيف الحالي بين فترتي يونيو وحتى يوليو.

إعلان غياب فان دايك عن "اليورو" جاء عبر الموقع الرسمي لليفربول بعدما أجرى المدافع الهولندي حوارًا مطولاً يكشف فيه عن موقفه من المشاركة مع المنتخب الهولندي في بطولة الأمم الأوروبية.

فان دايك قال خلال تصريحاته :"تعرضت للإصابة قبل سبعة شهور، الطريق كان طويلاً جدًا جدًا، وكان عليّ أن آخذها خطوة بخطوة".

وتابع :"الأمور سارت على ما يرام ولم أتعرض لانتكاسة حقيقة أو أي شيء، لقد تقدمت للتو بشكل جيد".

وعن مشاركته مع المنتخب الهولندي، رد :"توصلت إلى قرار كان عليّ اتخاذه، أشعر أن القرار الصحيح جسديًا هو عدم الذهاب إلى بطولة اليورو والذهاب إلى مرحلتي الأخيرة من أجل إعادة التأهيل خلال فترة الراحة".

وواصل :"سيكون التركيز الكامل على ما قبل الموسم مع النادي، أنا محبط للغاية لعدم المشاركة في اليورو، لكن يجب أن أقبل الأمور، وأعتقد أن القرار الصحيح هو عدم الذهاب لليورو".

وكان فان دايك تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال ديربي الميرسيسايد أمام إيفرتون إثر اصطدامه مع الحارس الإنجليزي بيكفورد.

وعانى ليفربول في الموسم الحالي خاصة من سلسلة الإصابات التي ضربت الفريق وتحديدًا في الجانب الدفاعي بعد تعرض الثلاثي فيرجيل فان دايك وجو جوميز وجويل ماتيب للإصابة والتي أبعدتهم حتى نهاية الموسم.ش