النصر يرد على طلب الاتحاد السعودي بشأن مستحقات عبدالله آل سالم

ردت إدارة نادي النصر على طلب لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، بعد تلقيها خطابًا للمطالبة بسداد مستحقات لاعب العالمي السابق “عبد الله آل سالم“، خلال 5 أيام

وقالت صحيفة الرياضية السعودية، أن إدارة النصر برئاسة مسلي آل معمر، تواصلت مع الاتحاد السعودي، وطلبت مهلة لمدة شهر من أجل رصد الالتزامات المالية المترتبة على النادي، وعمل تسويات مع الدائنين، قبل سداد مستحقات اللاعب.

وكشفت الصحيفة، أن إدارة نادي النصر ستحاول في الوقت الحالي، فتح باب المفاوضات مع عبد الله آل سالم ووكيل أعماله، من أجل الاتفاق على مدة وطريقة السداد.

ويأتي ذلك الرد من النصر، بعدما تلقى خطابًا من لجنة الانضباط والأخلاق، يوم 2 مايو الجاري، أمهله فيه 5 أيام لتنفيذ القرار الصادر من مركز التحكيم الرياضي السعودي بسداد مستحقات اللاعب عبدالله آل سالم البالغة 7.76 مليون ريال سعودي.

وأوضحت اللجنة تفاصيل المبالغ المستحقة للاعب، ومنها 6 ملايين ريال تمثل كامل قيمة العقد، و1.4 مليون ريال نتيجة إخلال النصر بالعقد دون سبب مشروع، وإلزامه بدفع 348 ألف ريال حصة من تكاليف التحكيم، و20 ألفًا أتعاب محاماة.

وبدأت فصول القضية بعد أن استعار النصر عبدالله آل سالم من الفيحاء في يناير 2019، مع وجود بند يُتيح للعالمي شراء عقده نهائيًا خلال الميركاتو الصيفي.

وقد فعلت إدارة النصر السابقة بقيادة سعود آل سويلم، بند شراء اللاعب من الفيحاء بشكل نهائي، لكن إدارة صفوان السويكت رفضت الاعتراف بالأمر وأعادت اللاعب إلى ناديه السابق، ليقرر آل سالم مقاضاة العالمي.