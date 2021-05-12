الميركاتو الصيفي 2021 | بوكيتينو يلمح إلى اقتراب باريس سان جيرمان من ضم قائد ريال مدريد

ألمح مدرب باريس سان جيرمان ماوريسيو بوكيتينو إلى أن فريقه قد يتخذ خطوة تجاه قائد ريال مدريد سيرجيو راموس في الميركاتو الصيفي 2021، مؤكدًا حاجته إلى تدعيم الخط الخلفي، بالإضافة إلى بعض المراكز الأخرى.

وخضع مستقبل سيرجيو راموس للعديد من المناقشات مع إدارة ريال مدريد خلال الأشهر القليلة الماضية بشأن تجديد عقده الذي ينتهي في شهر يونيو القادم، وعلى ما يبدو أن المفاوضات بين الطرفين وصلت إلى طريق مسدود.

وكشف بوكيتينو أنه في حين تفضيله عدم الحديث عن لاعبي الأندية الأخرى، إلا أنه ألقى تلميحًا إلى أن سيرجيو راموس قد يكون على رادار باريس سان جيرمان في الميركاتو الصيفي 2021.

وغاب راموس عن المشاركة مع ريال مدريد في المباراة الأخيرة امام إشبيلية في الدوري الإسباني، بعد تجدد إصابته في مباراة تشيلسي بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وكشفت العديد من الصحف الإسبانية، أن مشاركة راموس امام تشيلسي، قد تكون الأخيرة له مع ريال مدريد، بسبب الإصابة التي قد تجبره على عدم المشاركة مع الفريق في آخر مباراتين بمسابقة الدوري الإسباني هذا الموسم.

وشارك راموس في 720 مباراة على مستوى الأندية -في كل من إشبيلية وريال مدريد مدريد- منذ أول ظهور له في عام 2004، وسجل 104 أهداف حتى الآن.

وعلى المستوى الدولي أيضًا، حطم راموس العديد من الأرقام القياسية مع منتخب إسبانيا حيث شارك في 179 مباراة، وسجل 23 هدفًا.