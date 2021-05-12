شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التنفيذي لمانشستر سيتي لـ«المصري اليوم»: الأجواء الإيجابية سر فوزنا بالدوري.. والتتويج بالأبطال حلم الجميع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث الرئيس التنفيذي لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي فيران سوريانو، عن تتوج فريقه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2020/2021، من دون ان يلعب وذلك بعد خسارة وصيفه وعدوه اللدود مانشستر يونايتد على أرضه أمام ليستر سيتي 1-2 الثلاثاء.

ويملك مانشستر سيتي 80 نقطة مقابل 70 لليونايتد قبل 3 جولات على نهاية الموسم الجاري، وتعد وهي المرة الثالثة التي يتوج فيها السيتيزنز بطلا في المواسم الأربعة الأخيرة.

وقال فيران في تصريحات خاصة إلى مراسل صحيفة «المصري اليوم» الأربعاء: «الفوز بالدوري الممتاز مرة أخرى شرف كبير لمانشستر سيتي. يسعدنا القيام بذلك لتزويد جماهيرنا ببعض اللحظات المثيرة التي لا تُنسى. نحن ملتزمون بلعب كرة قدم جميلة ونفخر بأننا فعلناها ببراعة هذا الموسم. لجميع مشجعي مانشستر سيتي، في الداخل وعلى الصعيد العالمي».

أضاف «إنه نفس الشعور الذي شعرت به في الموسم قبل الماضي، عندما حققنا اللقب أيضًا، ولا يمكنك وصفه. إنه لأمر مدهش، إنه إنجاز صعب لأي فريق أن يفوز بالدوري ثلاثة مرات خلال أربعة سنوات فقط، في حقيقة الأمر أنا فخور بالفريق وكل من شارك. يختلف هذا في أننا كنا متسقين طوال الموسم وتمكنا من اللعب بالمستوى الذي نتوقع تقديمه».

وبسؤاله حول المباراة المُرتقبة أمام تشيلسي في نهائي دوري أبطال أوروبا أوضح سوريانو قائلًا: «في حقيقة الأمر نحن لدينا شغف كبير للتتويج بلقبنا الأول في هذه البطولة، سيكون لدينا منافس كبير في المواجهة، ونعلم ما يتعين علينا القيام به للفوز».

تابع: «سنواصل طريقنا لأن هذه المجموعة لديها شغف ورغبة لمواصلة تحقيق الألقاب، لقب دوري الأبطال حلم بالنسبة للجميع داخل مانشستر سيتي وتحقيقه سيكون أمرًا رائعًا للغاية، متّحدون من أجل الفوز باللقب الأهم في تاريخ النادي».

وعن ما حدث بسبب إعلان مشاركة مانشستر سيتي في بطولة دوري السوبر الأوروبي ثم إعلان انسحابه أوضح سوريانو قائلًا: «كما هو الحال دائمًا، عندما نتخذ الخيارات والقرارات، فإننا نفعل ذلك مع مراعاة مصالح النادي فقط، ونعتقد إننا لم نتخذ القرار المُناسب في هذا الشأن، لذلك يجب أن نعتذر إلى جماهيرنا».

واصل حديثه قائلاً: «أريد أن أؤكد لكم شخصيًا أن المالكين ورئيس مجلس الإدارة والموظفين في مانشستر سيتي ملتزمون تمامًا بمظلة العمل تحت قيادة الاتحاد الإنجليزي وكذلك الأوروبي لكرة القدم».

كان مانشستر سيتي قد أعلن في عام 2012 تعيين الرئيس التنفيذيِّ لنادي برشلونة فيران سوريانو في منصب الرئيس التنفيذيِّ لنادي مانشستر سيتي، حيث يتمتَّع فيران بأكثر من 28 عامًا من الخبرة في الاستشارات الإستراتيجيَّة التنفيذيَّة في مختلف المجالات من السلع والاتصالات السلكيَّة واللاسلكيَّة فضلاً عن مجال الطيران حول جميع أنحاء أوروبا وأمريكا.

وأشارت التقارير إلى أن الثنائي سيرجيو أجويرو وفرناندينهو سيرفعان كأس لقب الدوري الإنجليزي الممتاز معاً بعد مباراة مانشستر سيتي الأخيرة على أرضه هذا الموسم أمام إيفرتون يوم 23 مايو الجاري.