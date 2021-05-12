شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صديق يهاجم حسين الشحات بسبب شيكابالا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اعلن محمد صديق نجم نادي الزمالك والأهلي السابق دعمه الكامل لمحمود عبدالرازق شيكابالا لاعب نادي الزمالك في الحملة الممنهجة التي يتعرض لها موخرا وحملة للتنمر من بعض الجماهير.

وقال صديق في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: «أرفض تمامًا تنمر حسين الشحات لاعب الأهلي ضد شيكابالا هذه ليست الأخلاق والقيم التي تربينا عليها في القلعتين البيضاء والحمراء».

وأضاف صديق أن حسين الشحات مدين بالاعتذار لشيكابالا بعد تنمره عليه في أحد البرامج التليفزيونية.

وطالب نجم الزمالك السابق حسين الشحات بالتركيز في الملعب بعد تراجع مستواه بشكل ملحوظ لدرجة أنه أصبح التغيير الأول في معظم مباريات الأهلي.

وتابع صديق: «يجب على الشحات أن يكثف من تدريباته للوصول لمستوى فني وبدني يؤهله البقاء في الأهلي بدلًا من التنمر على موهبة لن تتكرر في الكرة بحجم شيكابالا».