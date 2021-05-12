شكرا لقرائتكم خبر عن يويفا يفتح تحقيقًا لمعاقبة ثلاثي دوري السوبر الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فتح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) تحقيقًا من أجل اتخاذ إجراءات انضباطية ضد ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس، بسبب محاولات إطلاق دوري السوبر الأوروبي.

وحاول 12 ناديا تأسيس دوري السوبر قبل استجابة كل الأندية، باستثناء ريال وبرشلونة ويوفنتوس، لضغوطات وانتقادات وإعلان التراجع.

وقال يويفا في بيان: «تم تعيين مراقبين من لجنة القيم والانضباط فى يويفا لبدء تحقيقات انضباطية بخصوص المخالفة المحتملة للإطار القانوني ليويفا عن طريق ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس فيما يتعلق بإطلاق المشروع المسمى بدوري السوبرالأوروبي».