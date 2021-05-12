شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للنادي الأهلي أمام صن داونز في ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواصل الأهلى تحضيراته للمباراة المرتقبة أمام صن داونز المقررة السبت المقبل في ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وفضل بيتسو موسيماني، المدير الفنى للفريق، منح اللاعبين راحة سلبية، اليوم الأربعاء، لالتقاط الأنفاس، بعد عناء الفترة الماضية التي شهدت ضغط للمباريات.

وينتظر أن يعقد موسيمانى جلسة مع اللاعبين قبل مران الغد لشرح الخطة التي استقر عليها المدير الفنى لخوض المباراة بجانب مراجعة التكليفات الفنية للعناصر التي استقر عليها لخوض المباراة.

وينتظر أن يخوض الأهلى اللقاء بتشكيل مكون من محمد الشناوي، في حراسة المرمى ومحمد هاني ورامي ربيعة وبدر بانون وأيمن اشرف وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي قفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ومحمد شريف.

وكان المدير الفني قد عقد جلسة مع اللاعبين للحديث عن تحديات المرحلة ‏المقبلة والأهداف التي يسعى الجهاز الفني إلى تحقيقها، بداية من مباراة صن داونز الأولى في ‏القاهرة التي تقام مساء السبت المقبل في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا.‏