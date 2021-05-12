شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب حراس الإسماعيلي: حراسنا الأربعة مستوياتهم متقاربة.. والسر في المنافسة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد مطفي كمال مدرب حراس المرمي للفريق الكروي الأول للنادي الإسماعيلي بمستوي الحراس الأربعة الموجودين في فريق الإسماعيلي.

وقال مصطفي كمال، في حواره مع الموقع الرسمي للنادي الإسماعيلي «لدينا حراس مرمى متميزين وأعلى مستوى، ومستواهم في تطور مستمر ويعود ذلك في المقام الأول لمجهودهم وإصرارهم على التألق في التدريبات والإلتزام بتنفيذ التعليمات».

وأشار كمال، إلى أن اياً من الحراس الأربعة، وهم محمد صبحى ،محمد فوزى ،محمد مجدى ،عبدالرحمن صلاح، بمقدوره حراسة عرين الدراويش بأفضل شكل ممكن.

وشدد مدرب الحراس، على أن سر النجاح هو استمرار التنافس وبقوة بين جميع العناصر الموجودة في نفس المركز، وهو مايحدث بالفعل حالياً حيث تقريباً الحراس الأربعة مستوياتهم متقاربة وهو ما يمنح الجهاز الفني حالة من الارتياح والاطمئنان على مركز حراسة المرمى.

وأكد كمال، على أن الجانب المعنوي يعد بالغ الأهمية بالنسبة لحراس المرمي، ولايقل بأي حال من الأحوال عن الحالة الفنية والبدنية بدليل ماحدث مع محمد فوزي، الذي كان مبتعد بشكل كبير عن مستواه وبمجرد منحه الدفعة المعنوية اللازمة بدأ يقدم مستويات رائعة ومتميزة.

وكشف كمال عن أنه عقد جلسة عقب توليه المسؤولية مع محمد فوزي، وطالبه بالتركيز فقط في الملعب والارتقاء بمستواه البدني والفني وتقدير غضب الجمهور بسبب تراجع النتائج وهو ما انعكس عليه بالإيجاب.