شكرا لقرائتكم خبر عن بشكتاش التركي يزور الأهلي نهاية مايو للتفاوض حول التعاقد مع محمد شريف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدرس نادى بشكتاش التركي، إرسال وفد نهاية مايو الجارى لزيارة النادى الأهلى وتقديم عرض رسمى لشراء اللاعب محمد شريف نجم وهداف الأهلي خلال الموسم الجديد بعد أن تألق اللاعب مع فريقه هذا الموسم.

وسجل محمد شريف 9 أهداف مع الأهلي في الدوري هذا الموسم ليتخلف عن صدارة الهدافين بفارق هدف وحيد، وبات المهاجم الأساسي في تشكيل المدرب بيتسو موسيماني.

ووفقا لمصدر مطلع، فإن النادى التركى تواصل مع وكيل محمد شريف خلال الفترة الماضية للاستفسار عن بعض الأمور التي تخص عقده مع الأهلى والقيمة المالية ومدى إمكانية قبوله العرض التركي.

وأضاف المصدر أن تألق مصطفى محمد مع جالاتا سراى شجع الأندية التركية على التحرك للتعاقد مع نجوم الدوري المصري وبرز اسم شريف كواحد من المواهب التي دخلت حسابات بشكتاش التركي، خاصة أنه يجيد التهديف باستمرار في المباريات الرسمية التي يشارك فيها.