شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة بطل دوري الخليج العربي للمرة الثالثة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

توج الجزيرة بلقب دوري الخليج العربي للمرة الثالثة في تاريخه، بعد فوزه الكبير على ضيفه خورفكان 3-1 في المباراة التي أقيمت بينهما الثلاثاء، في استاد محمد بن زايد في الجولة السادسة والعشرين الأخيرة للنسخة 46.

وكان «فخر أبوظبي» يحتاج إلى الفوز، ليتوج بطلاً بغض النظر عن نتيجة مطارده بني ياس مع الوحدة، وهو ما حققه، ليصعد إلى منصة التتويج للمرة الثالثة بعد عامي 2011 و2017. ورفع الجزيرة رصيده إلى 57 نقطة، مقابل 54 لبني ياس الذي تعادل مع ضيفه الوحدة 1-1.

جاءت المباراة هجومية منذ البداية،وكاد ميلوس يفتتح التسجيل للجزيرة، لكن رأسية ميلوس صدها الحارس أحمد ديدا ببراعة إلى ركنية، قبل أن يسجل المالي المقيم عمر تراوري الهدف الأول في الدقيقة العاشرة، بعد تمريرة رائعة من علي مبخوت.

ورد تراوري التحية لمبخوت وكان وراء كرة الهدف الثاني، عندما سدد كرة قوية صدها حارس مرمى خورفكان، ثم ارتدت إلى مبخوت الذي سددها في الشباك.

ولم ينعم الجزيرة بفرحة الهدف الثاني طويلاً بعد طرد نجمه خلفان مبارك مع نهاية الشوط الأول.

وأكد الجزيرة فوزه باللقب رغم النقص، بعدما سجل الهدف الثالث في الدقيقة 57 عبر نجم المباراة عمر تراوري، قبل ان يقلص خلفان النوبي الفارق.

تعادل بني ياس

من جهته، تعادل بني ياس مع الوحدة 1-1 على استاد الشامخة، وسجل هدف«السماوي» الأول الأرجنتيني غاستون سواريز في الدقيقة 54 عبر ركلة جزاء، وعادل عمر خربين للوحدة في الدقيقة 68. وأثبت بني ياس أنه البطل غير المتوج، ليكتفي بالمركز الثاني، وبأفضل رصيد في تاريخه، ونال جائزة الترضية بالمشاركة في دوري أبطال آسيا.

فوز العين والوصل

وفي المباريات الأخرى، فاز العين على حتا بهدف كايو كانيدو في الدقيقة 31. كما فاز الوصل على الظفرة بهدفي فابيو دي ليما (45) والبرازيلي جواو فيغريدو(62)، مقابل هدف لسعيد الرواحي (28).

مبخوت يحسم لقب الهداف

توج علي مبخوت، نجم الجزيرة، بلقب هداف موسم 2020-2021 برصيد 25 هدفاً، كما رفع رصيده العام إلى 171 هدفاً، ليصبح على بعد 4 أهداف فقط من كسر رقم فهد خميس نجم الوصل السابق، وصاحب 175 هدفاً، كأفضل هداف في تاريخ دوري الإمارات.

وحل فابيو ليما لاعب الوصل في المركز الثاني بصدارة الهدافين برصيد 22 هدفاً، مقابل 18 للبرازيلي جواو بيدرو (بني ياس)، و17 للبرازيلي كورنادو (الشارقة).

كايزر على خطى تين كات

سار الهولندي مارسيل كايزر مدرب الجزيرة على خطى مواطنه هينك تين كات عندما قاد «فخر أبوظبي» للتتويج بلقب دوري الخليج العربي. وفاز الجزيرة باللقب 3 مرات بدأها عام 2011 مع المدرب البرازيلي أبيل براجا، ثم مع هينك تين كات في 2017ـ ليصيح كايزر ثاني مدرب هولندي يقود «فخر أبوظبي» للقب.

وسبق لكايزر أن درّب الجزيرة في 2018، ثم عاد إلى بلاده لتسلم مهام قيادة سبورتينغ لشبونة قبل أن يعود في 2019 مجدداً إلى الجزيرة.

النسخة الأكثر إثارة منذ 2009

أبقى فارق النقطة بين الجزيرة وبني ياس الصراع بينهما على اللقب حتى الجولة الأخيرة، لتكون النسخة 46 الحالية الأكثر إثارة منذ نسخة 2008-2009،التي حسمها «الأهلي» بفارق نقطة عن منافسه الجزيرة.

في المقـــابل، حُسم دوري الخليج العربي مبكــراً قبل الوصول إلى الجولة الأخيرة في كل المواسم التالية للموسم الأول 2008- 2009، وصـــولاً إلى الموسم الأخير في 2018- 2019، والذي شهـــد حســـم الشارقة للقب في الجولة قبل الأخيرة.

ووصل الفارق بين المتصدر والوصيف في تاريخ دوري الخليج العربي إلى الحد الأعلى «16 نقطة» في موسم 2013- 2014، بعدما حسم شباب الأهلي اللقب قبل نحو ثلاث جولات على الختام.

شباب الأهلي الثالث والشارقة الرابع

أحرز شــباب الأهلي المركز الثالث، وضمن مركزاً في دوري أبطال آسيا الموسم المقبل، بغـــض النظر عـن مباراته المنتظرة مع النصر فـي نهائي كأس رئيس الدولة في 16 الحالي وذلك بفوزه على النصر نفسه 3-2.

ورفع شباب الأهلي رصيده إلى 50 نقطة، مقابل 48 نقطة للشارقة الرابع و46 نقطة للنصر الخامس.

وسجــل أهداف شباب الأهلي أحمد الهــــاشمي من ركلة جزاء(52) وحارب عبدالله(58) ومحمد جمعة(83)، وهدفي النصــر حـــبــيب الـــفردان (9) ويوسف جابر( 86 بالخطأ في مرماه).

وفــاز اتحــاد كلــــباء على الشارقة بهدف بينيل مالابا، ليكمــل «النمور» إنجازهم التاريخي بوصولهم إلى 39 نقطة.