شكرا لقرائتكم خبر عن «نمو المشاريع».. محاضرة في نادي المدام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظم نادي المدام برعاية مجلس الشارقة الرياضي وبالتعاون مع برنامج «شكراً لعطائك» محاضرة استشارية بعنوان: «نمو المشاريع الصغيرة بعد كورونا» قدمتها المستشارة المالية موزة محكوم.

كما نطم نادي المدام محاضرة بعنوان: «علاقاتنا الأسرية قوية» قدمتها المستشارة الدكتورة أمينة الماجد خبيرة في العلاقات الأسرية.

وشكر الدكتور حمدان بن كليثم الكتبي عضو مجلس إدارة النادي، رئيس لجنة التسويق والاستثمار فريق عمل المجلس الرمضاني الذي يضم حسام الزعبي رئيس قسم الأنشطة، وعفراء الكتبي المنسق الإعلامي، ومن فريق «شكراً لعطائك» سيف الرحمن أمير مؤسس البرنامج، والمستشار بشار علي، وكوثر الرحالي، والمهندس شهاب الحوسني، وعاصم الشايع، وهانم شعبان، وعلياء القصاب.