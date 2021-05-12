شكرا لقرائتكم خبر عن نيمار: أريد اللعب مع كريستيانو رونالدو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان، رغبته في اللعب مع البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس.

وكان باريس سان جيرمان قد جدد قبل عدة أيام عقد نيمار حتى صيف 2025، في الوقت الذي يمر في رونالدو بأوقات غير جيدة مع يوفنتوس.

ومن المتوقع أن يرحل رونالدو عن البيانكونيري هذا الصيف، حال فشل الفريق في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وقال نيمار في تصريحات نقلتها صحيفة «ماركا» الإسبانية: «أريد أن ألعب مع كريستيانو رونالدو، فقد لقد لعبت بالفعل مع لاعبين رائعين مثل ليونيل ميسي وكيليان مبابي، لكني لم ألعب مع كريستيانو رونالدو بعد».

ولكن يبدو أن هذا ليس هدف نيمار الوحيد، حيث يحلم أيضًا بالنجاح في كأس العالم بقطر مع منتخب البرازيل، حيث قال: "أريد الفوز بكأس العالم".

وأردف: «كان هذا دائمًا حلمي الأكبر، لكنني أريد أيضًا الفوز بكل شيء مع باريس سان جيرمان، واختم تصريحات: أنا الآن في الثلاثين من عمري تقريبًا ولدي مسيرة مهنية جيدة على المستوى الشخصي».