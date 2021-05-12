شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الإسماعيلي يؤكد استمرار غياب مصيلحي عن الفريق أمام أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الجهاز الطبي للفريق الكروي الأول للنادي الإسماعيلي استمرار غياب محمد مصيلحي مدافع الفريق عن المشاركة في مباراة أسوان بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخراً، وغاب على أثرها عن المشاركة مع الفريق في المباريات الأخيرة.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة فريق أسوان، المقررة مساء الجمعة، ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين للدوري.

وحدد الجهاز الطبي للإسماعيلي، برنامج تأهيلي مكثف لمصيلحي، يؤديه على هامش التدريبات الجماعية للفريق يتضمن تدريبات التقويات في الجيمانزيوم وبعض التدريبات المائية.

ويحتل الإسماعيلي المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 23 نقطة ويأمل الإسماعيلي في تحقيق الفوز بالنقاط الثلاث للتقدم خطوة كبيرة نحو المنطقة الدافئة من جدول المسابقة والابتعاد عن شبح الهبوط الذي ظل يطارد الفريق طوال الفترة المنقضية.