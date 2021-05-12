شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب فرنسا يغلق الباب أمام عودة بنزيمة لمنتخب الديوك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يبدو أن المدير الفني لمنتخب فرنسا ديديه ديشامب، قد أغلق الباب تماما أمام إمكانية عودة كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد لصفوف منتخب «الديوك» لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأوروبية.

وقال ديشامب في حوار أجرته معه مجلة «كيكر» الألمانية: «أنا لست بابا نويل.. لست هنا للإعلان عن مفاجآت»، وذلك ردا على إمكانية استعانته بالمهاجم كريم بنزيمة الغائب عن صفوف منتخب بلاده منذ أواخر عام 2015.

وأضاف: «أقوم بضبط الأمور تدريجيا، هناك لاعبون يتعافون من الإصابة مثل كورنتين توليسو، ولا أملك كافة المعلومات بشأنهم».

وكشف ديشامب «سنعلن عن القائمة التي ستخوض البطولة يوم 18 مايو، ولكن ستتبقى مباريات بعد هذا التاريخ، حيث يرتبط بعض اللاعبين بالمشاركة في نهائي دوري الأبطال ونهائي الدوري الأوروبي.

واختتم المدرب الفرنسي تصريحاته، قائلا: «أتمنى أن تسير الأمور على ما يرام، لأنه لا يمكن تفادي أي مفاجآت. القائمة الوحيدة التي تهمنا تلك التي سنرسلها إلى الاتحاد الأوروبي في الأول من يونيو المقبل».