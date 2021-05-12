شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الإسماعيلي يشكون الإرهاق قبل مواجهة أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشتكى لاعبو الفريق الكروي الأول للنادي الإسماعيلي، من حالة ارهاق بسبب تلاحم المباريات وعدم حصولهم على راحة سلبية منذ تولي إيهاب جلال مهمة القيادة الفنية للفريق.

واضطر حمد إبراهيم المدرب العام للفريق، منح اللاعبين راحة، الثلاثاء، على أن يستأنفوا التدريبات مساء اليوم الأربعاء ضمن استعدادات الفريق لمواجهة أسوان.

ويلتقي الإسماعيلي مع أسوان، الجمعة، ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين للدوري.

وحرص الجهاز الفني للإسماعيلي، لرفع المعدلات التدريبية للمجموعة التي لم تشارك أمام البنك الأهلي، في المباراة التي جرت بين الفريقين، الإثنين، على ملعب بتروسبورت في القطامية وفاز بها الإسماعيلي بهدفين نظيفين.

وحرص حمد إبراهيم على عقد جلسة مع مجموعة اللاعبين الذين لم يشاركو أمام البنك الأهلي وطالبهم ببذل قصارى جهدهم خلال المباريات الأخيرة، ووعدهم بالحصول على فرصتهم كاملة خلال الفترة المقبلة، خصوصاً أن مشوار مسابقة الدوري لايزال طويلاً ويحتاج جهود جميع اللاعبين.