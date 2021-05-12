اخبار الرياضه

حمد إبراهيم يكشف سر توهج الإسماعيلي في الفترة الأخيرة

0 نشر
أيمن هريدي 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن حمد إبراهيم يكشف سر توهج الإسماعيلي في الفترة الأخيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد حمد إبراهيم المدرب العام بالجهاز الفني للإسماعيلي، أن الفريق يبذل أقصى ما لديه لرسم البسمة على وجوه الجماهير.

وقال حمد إبراهيم فى تصريحات إذاعية: «ندرك أن نتيجة المباراة الواحدة تؤثر في مشاعر جماهير الإسماعيلي لذلك نقدم أقوى ما لدينا في كل لقاء».

وأضاف: «أسوأ ما في مباريات الإسماعيلي الأخيرة رغم الانتصارات هو غياب إيهاب جلال (المدير الفني) بسبب إصابته بفيروس ، وأوضح، حالته أكثر من جيدة وأصبح قريبا من العودة لقيادة الفريق من الملعب.

وعن سر توهج نتائج الإسماعيلي أخيرا، قال: «من اليوم الأول كان هدفنا أن يكون الفريق منظما ولا يلعب بعشوائية. نلقن اللاعبين العديد من الجمل الفنية والخططية لتطبيقها في المباريات».

وكشف: «لا نبحث فقط عن الفوز، بل نسعى أيضا لتقديم أداء مقنع، ونأمل في إنهاء الموسم في مركز جيد».

ويحتل الإسماعيلي المركز 13 بالدوري المصري، برصيد 23 نقطة.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا