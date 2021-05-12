شكرا لقرائتكم خبر عن حمد إبراهيم يكشف سر توهج الإسماعيلي في الفترة الأخيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد حمد إبراهيم المدرب العام بالجهاز الفني للإسماعيلي، أن الفريق يبذل أقصى ما لديه لرسم البسمة على وجوه الجماهير.

وقال حمد إبراهيم فى تصريحات إذاعية: «ندرك أن نتيجة المباراة الواحدة تؤثر في مشاعر جماهير الإسماعيلي لذلك نقدم أقوى ما لدينا في كل لقاء».

وأضاف: «أسوأ ما في مباريات الإسماعيلي الأخيرة رغم الانتصارات هو غياب إيهاب جلال (المدير الفني) بسبب إصابته بفيروس كورونا، وأوضح، حالته أكثر من جيدة وأصبح قريبا من العودة لقيادة الفريق من الملعب.

وعن سر توهج نتائج الإسماعيلي أخيرا، قال: «من اليوم الأول كان هدفنا أن يكون الفريق منظما ولا يلعب بعشوائية. نلقن اللاعبين العديد من الجمل الفنية والخططية لتطبيقها في المباريات».

وكشف: «لا نبحث فقط عن الفوز، بل نسعى أيضا لتقديم أداء مقنع، ونأمل في إنهاء الموسم في مركز جيد».

ويحتل الإسماعيلي المركز 13 بالدوري المصري، برصيد 23 نقطة.