شكرا لقرائتكم خبر عن فيفا يعلن مواعيد تصفيات بطولة كأس العرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» مواعيد مباريات تصفيات كأس العرب، التي ستقام نهائياتها في قطر خلال الفترة من 1 وحتى 18 ديسمبر المقبل.

وجاءت مواعيد مباريات التصفيات كالتالي:

- عمان # الصومال يوم 20 يونيو.

- لبنان # جيبوتي يوم 23 يونيو.

- الأردن # جنوب السودان يوم 21 يونيو.

- البحرين # الكويت يوم 25 يونيو.

- موريتانيا # اليمن يوم 22 يونيو.

- فلسطين # جزر القمر يوم 24 يونيو.

- ليبيا # السودان يوم 19 يونيو.

وتبدأ مصر مبارياتها بمواجهة الفائز من مواجهة لبنان وجيبوتي يوم 1 ديسمبر، وستكون المباراة الثانية لمصر مع الفائز من مباراة ليبيا والسودان يوم 4 ديسمبر.

ويختتم المنتخب الوطني مبارياته في دور المجموعات أمام الجزائر يوم 7 ديسمبر، وتقام مباريات دور الثمانية يومي 10 و11 ديسمبر، على أن يقام نصف النهائي يوم 15 ديسمبر، وتختتم البطولة بمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع والمباراة النهائية يوم 18 ديسمبر.

وأكد حسام البدرى، المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، قوة مجموعة منتخب مصر في كاس العرب، والتى تضم الجزائر والفائز من ليبيا والسودان ولبنان وجيبوتى.

وقال البدرى، في تصريحات صحفية إنه كان لديه إحساس كبير بوجود منتخب الجزائر الشقيق والذى يعتز به في مجموعتنا، موضحا أن المنافسة ستكون كبيرة في هذه المجموعة، نظرا لرغبة الجميع في الظهور بمستويات كبيرة خلال هذا العرس العربي الكبير.