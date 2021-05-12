شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تستعد لتطعيم 2500 رياضي قبل الأوليمبياد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تستعد اليابان لتقديم لقاح كوفيد-19 إلى حوالي 2500 رياضي أوليمبي وبارالمبي والأطقم المعاونة، باستخدام جرعات تطعيم تم التبرع بها للألعاب الأوليمبية

وقبل أقل من ثلاثة أشهر على انطلاق الألعاب الأوليمبية، تواجه اليابان صعوبات في احتواء ارتفاع في حالات فيروس كورونا، بينما يرغب غالبية الشعب الياباني في إلغاء الأوليمبياد أو تأجيله للمرة الثانية.

وفي الوقت الحالي، تم تطعيم 2.6 % فقط من الشعب الياباني، وأثارت تقارير الشهر الماضي حول منح الرياضيين الأولوية في التطعيم، حالة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي.

لكن في الأسبوع الماضي، قالت فايزر وشريكتها الألمانية بيونتك، إنها ستتبرع بجرعات من لقاح كوفيد-19 الخاص بها للجنة الأوليمبية الدولية، من أجل تحصين الرياضيين والوفود المشاركة في الألعاب الأوليمبية والباراليمبية.

وقال مسؤولون في اللجنة الأوليمبية اليابانية واللجنة الباراليمبية اليابانية، اليوم الأربعاء، إنهم يسألون حاليا كل اتحاد رياضي، عن عدد الأشخاص الذين يرغبون في تطعيمهم.

وقال ميهو كورودا من اللجنة الباراليمبية اليابانية: «مسؤولونا يقولون إنهم سيتأكدون من أننا لن نتسبب في متاعب للشعب الياباني».

وذكر تقرير في صحيفة «يوميوري شيمبون» اليومية، أن التطعيمات ستبدأ مع بداية يونيو المقبل، لكن مسؤولين قالوا إن التوقيت وتفاصيل أخرى ما زالت غير واضحة.

وأكدت اللجنة الأوليمبية الدولية واللجنة المنظمة لأوليمبياد طوكيو والحكومة اليابانية مرارا، أنهم ملتزمون بإقامة الألعاب الأوليمبية في موعدها المقرر، من 23 يوليو إلى الثامن من أغسطس المقبلين، رغم أن الانتقادات ما زالت مستمرة داخل وخارج اليابان.